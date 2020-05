Ärger mit dem TÜV : Fahrschüler warten auf Prüfungen

Wermelskirchen Für die Fahrschulen hart das große Folgen, da Fahrstunden ausfallen oder aufgeschoben werden müssen. Die Lage ist heikel. Es geht um die Existenzen der Betriebe, sagt der Fahrlehrerverband Nordrhein.

Bei der Durchführung von Führerscheinprüfungen kommt es momentan zu erheblichen Engpässen. Das bestätigt der TÜV Rheinland. „Nach der wochenlangen Pause bei der Durchführung der Prüfungen in Folge der Corona-Pandemie wollen zahlreiche Fahrschülerinnen und Fahrschüler endlich ihre Prüfungen ablegen“, gibt der Prüfdienstleister an.

In der Fahrschule von Jörg Hinterholzer an der Oberen Remscheider Straße ist das deutlich zu spüren. Seine Prüflinge müssen für die praktische Prüfung sechs bis acht Wochen warten. „Das ist nicht gut, weil es in dieser Zeit wenig Sinn macht, Fahrstunden zu nehmen“, sagt der Fahrlehrer. Deshalb nähmen seine Prüflinge erst dann wieder Fahrstunden, wenn wenn ein Prüfungstermin feststehe. Auch die theoretischen Prüfungen laufen derzeit nicht regulär ab. Führerscheinanwärter müssen wegen der Pandemie vorab online einen Termin machen. Auf diesen warten sie laut Hinterholzer derzeit vier bis sechs Wochen.