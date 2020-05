Wermelskirchen blüht auf : Blumenampeln sorgen für Farbe

30 dieser Blumenampeln hängen seit kapp drei Wochen in der Innenstadt. Foto: Udo Teifel Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Bürger reagieren positiv auf die neue Bepflanzung in der Innenstadt. 30 dieser Blumenkästen hängen in der Kölner Straße, Telegrafenstraße und Carl-Leverkus-Straße. Sie wurden von Bürgern, Einzelhandel Vereinen und Verbänden sowie Unternehmen gesponsert.

Seit fast drei Wochen hängen nun in der Innenstadt 30 Blumenampeln. Sie bringen endlich Farbe in das triste Grau dieser Durchgangsstraßen. Die Resonanz auf diese WiW-Aktion ist durchweg positiv. Stefanie Hofer, die das Projekt durchgeplant hat: „Die Leute sind einfach begeistert. Sie kommen in die Geschäftsstelle und sagen uns das auch, wie schön es ist.“