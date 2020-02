Unfall in Wermelskirchen : Nach Alkohol und Drogen: 32-Jähriger rammt geparkte Autos

Die beschädigten Autos in Arnzhäuschen. Foto: Polizei

Arnzhäuschen (tei.-) Da hatte aber ein 32-Jähriger richtig dem Alkohol zugesprochen und auch noch einen Joint geraucht: Dieser Mix sorgte wohl dafür, dass der Wermelskirchener am Montag die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in Anrzhäuschen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos rammte.

