Sachbeschädigungen in Allerheiligen : Unbekannte zerkratzen acht geparkte Autos

Neuss Zu den Sachbeschädigungen kam es in der Nacht zum Sonntag in Neuss-Allerheiligen. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Am Linckhof und Wolfskamphof abgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken