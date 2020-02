Telegrafenstraße in Wermelskirchen : Langes Warten auf Gerichtsentscheidung

Das Verwaltungsgericht in Köln hat noch nicht auf die Klage-Erwiderung des Stadtrates reagiert. Dabei geht es darum, ob ein gegenläufiger Radverkehr auf der Telegrafenstraße angeordnet werden muss.

Als vor fast exakt einem Jahr die Stadtverwaltung Wermelskirchen quasi in letzter Minute die Klage-Erwiderung zum gegenläufigen Radverkehr auf der Telegrafenstraße zum Verwaltungsgericht Köln abschickte, waren die Meinungen in der Stadt geteilt. Daran hat sich bis heute wohl nichts geändert, aber mittlerweile ist ein Jahr vergangen, und wann letztlich eine Entscheidung in Köln fällt, ist offen. Das heißt: Ob es in diesem Jahr wieder Radverkehr in beiden Richtungen auf der Einbahnstraße geben wird, bleibt abzuwarten. Es kann schnell gehen, es kann sich aber noch weiter hinauszögern.