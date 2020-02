125 Jahre Tura Pohlhausen : „Junge Familien sind unser Ziel und unsere Aufgabe“

Pohlhausen Bernd Stahlberg ist Jugendleiter bei Tura Pohlhausen und überzeugt, dass Wachstum im Kinderbereich für den Verein „gesund“ ist. Der 60-Jährige hat den DFB-Lehrgang zum „Vereinsmanager“ absolviert und setzt auf die gute Ausbildung aller Betreuer.

Bernd Stahlberg ist überzeugt: „Wir haben dort Zulauf, wo er für den Verein gesund ist – bei den kleinen Kickern der Bambinis und F-Jugend.“ Der Jugendleiter von Tura Pohlhausen hat jüngst die Ausbildung zum „Vereinsmanager Jugend- und Senioren“, einem Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), beim Fußballverband Niederrhein in Duisburg absolviert und steht damit beispielhaft für eine Leitlinie, die sich Tura auf die Fahnen geschrieben hat: Die Verantwortlichen sollen aus- und fortgebildet sein. Für den 60-Jährigen ist klar: „Durch den Mitgliederzuwachs müssen wir mehr Betreuer und Trainer finden.“ Dazu verfüge der Verein über „viele engagierte Leute“ aus der Eltern-Schar der Nachwuchskicker und Tura habe „noch einige in der Hinterhand“.

Die Staffelung fange beim „Kinderschein“ an, gehe über den „Teamleiter“ bis zur C-Trainer-Lizenz. „Unsere Betreuer machen diesen Ablauf nach und nach“, beschreibt Bernd Stahlberg: „Wir wollen für alle Tura-Betreuer die bestmögliche Ausbildung, denn die sind für die Erziehung der Kinder auf dem Platz zuständig. Tura wird erfreulicherweise als familiärer Verein wahrgenommen und da sollen alle in eine Richtung arbeiten.“ Trainings-Abläufe und -Struktur müssten durchdacht erfolgen, damit sie funktionierten und attraktiv blieben: „Wer übt, muss immer das Gleiche trainieren. Aber bei einem gekonnten Training merken die Kinder das gar nicht. Das soll ja Spaß machen und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer keinen Spaß am Fußball hat.“