Kabarett in Wermelskirchen : Der Mahner mit der Banane

Hagen Rether war am Samstagabend noch nicht auf der Bühne in der restlos ausverkauften Katt und war sofort hochmotiviert: „Sollen wir anfangen?“ Der ausverkaufte, große Saal antwortete mit lautem Applaus.

Okay, kein Problem. Denn letztlich war das aber natürlich ein Kokettieren mit den Realitäten, denn Rether (Foto: Dieker) hatte wieder einen mehrstündigen Parforceritt durch den Irrsinn unserer Zeit im Gepäck. Es dürfte allerdings als Zeichen dieser unruhigen und populistischen Zeit gelten, dass Kabarettisten Bundeskanzlerin Angela Merkel mittlerweile doch irgendwie zu schätzen gelernt hatten. „Das hätten wir vor ein paar Jahren auch nicht so gedacht, dass wir Frau Merkel mal vermissen werden, was?“, sagte Rether. Aber natürlich bekam auch die Kanzlerin ihr Fett ab, genau wie die „immer gleichen drei Heiligen von der Tankstelle - Söder, Seehofer und Dobrindt“.

Denn die Politik, die ignorante Gesellschaft und die Kirchen waren die Themen, die Rether deutlich am Herzen lagen. Mit ihren unschönen Auswirkungen, die dem Programmtitel im Wege standen: „Es geht doch um Herzensbildung.“ Auf dem Flügel, genauso ein Trademark wie der Pferdeschwanz am Hinterkopf, lagen die Bananen, in die Rether gar nicht biss, sondern sie vielmehr nach fast vier Stunden in die ersten Reihen verteilte. In dieser Zeit haute er eine bittere Wahrheit nach der anderen raus. „Die Gewöhnung ist der Zynismus“, lautete eine. Eine andere: „Jahrelang haben wir die Insekten mit Glyphosat getötet und jetzt sind wir traurig, dass sie tot sind.“