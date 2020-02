Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung : Lux: Handelsstreit muss ein Ende haben

Harald Lux ist Vorsitzender der Deutsch-ChinesischenWirtschaftsvereinigung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das Coronavirus beschert China Negativ-Schlagzeilen. Doch schon zuvor kursierten über das Land als vermeintlich aggressiver Wirtschaftsplayer nach Jahren der Euphorie zunehmend kritische Töne. Letzteres missfällt dem früheren Obi-Vorstand Harald Lux.

Von Melanie Aprin

Harald Lux ist als Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung nicht unbedingt prädestiniert dafür, gegenüber China kritische Töne anzuschlagen. Dass der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter der Obi-Gruppe, der 2013 ehrenamtlich den Vorsitz des bilateralen Vereins übernahm, wohlwollend ins Reich der Mitte blickt, liegt in der Natur seines Amts. Doch hinter der Sympathie für China verbirgt sich im Falle des heutigen Privatiers aus Wermelskirchen mehr als reiner Lobbyismus. Denn Lux, ein gebürtiger Remscheider, der auch jahrelang Geschäftsführer bei der Emil Lux GmbH war, kennt die Volksrepublik noch aus einer Zeit, „als China lediglich als Schwellenland mit billigen Produktionsstätten wahrgenommen wurde“.

Damals habe auch er so gedacht und die Volksrepublik China in seiner früheren Rolle als Chef-Einkäufer für die Obi-Baumärkte 1981 erstmals besucht: „Ich war auf der Suche nach günstigen Werkzeugmachern, deren Produkte wir importieren konnten.“ Er sei auch durchaus fündig geworden. Doch die Produkte hatten damals, nur wenige Jahre nach dem Ende der Politik der Abschottung gegenüber dem Westen, einen großen Haken: „Die Sägen, die wir in China fanden, waren besonders ‚sicher‘. Denn zum Sägen waren sie zu stumpf.“

Info Vereinigung ist bundesweit aktiv Die Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) mit Sitz in Köln wurde 1987 gegründet. Der gemeinnützige und nach eigenen Angaben unabhängige Verein hat heute über 430 Mitglieder, die aus Unternehmen, Einrichtungen, Fach- und Führungskräfte bestehen. Die DCW ist bundesweit in über neun Regionen aktiv. Nordrhein-Westfalen ist die größte davon. Ziel der Vereinigung ist die Förderung der deutsch-chinesischen Beziehungen mit besonderem Fokus auf den Wirtschaftsbeziehungen.

Sein Unternehmen habe den Chinesen dann Anforderungskataloge vorgelegt. Früh fiel auf, wie schnell die aufstrebenden Asiaten hierauf reagieren konnten. Heute habe China einen komplett anderen Status, sei selbst zur High-Tech-Nation aufgestiegen und liefere schon seit Jahren „die Qualität, die ein Importeur erwartet“. Präzision und Zuverlässigkeit, die dazu beigetragen haben, aus dem Land einen Exportweltmeister zu machen.

Vor dieser Leistung zeigt Lux enormen Respekt, „insbesondere weil die marktwirtschaftliche Transformation schließlich erst Ende der Siebziger begann“. Und noch etwas habe ihn dazu gebracht, die Volksrepublik auf Augenhöhe zu achten: „Mit seinem Reformkurs ist es dem Land gelungen, eine halbe Milliarde Menschen aus der Armut herauszuholen.“ Das sei eine gigantische Leistung, die der chinesischen Regierung jedoch nicht genüge: „Immer noch gibt es vor allem im Westen des Landes Abermillionen Menschen, die in bitterer Armut leben“. Um auch diese Menschen aus ihrer Misere zu holen, investiere die Regierung in große Infrastrukturprojekte wie die Neue Seidenstraße. Mit einem klaren Ziel: „Diese Projekte sollen vor allem chinesischen Firmen Arbeit geben.“

Das könne man kritisieren. Es bleibe aber verständlich. Ebenso wie Chinas Bestreben, sich zunehmend mit eigenem Kapital an Firmen im Ausland zu beteiligen: „Das ist ein ganz normaler Diversifizierungsprozess, durch den neue Märkte erschlossen werden.“ Leider werde im Falle der Chinesen oft so getan, „als ob dahinter nur ein politisches und systematisches Interesse am Aufkauf von hiesigen Hightech-Unternehmen und Schlüsseltechnologien stecke“. Nach allem, was er wisse und auch aus den mittelständischen Unternehmen höre, würden chinesische Investoren jedoch in Geschäftszweige jeder Art investieren.

Am Wirtschaftsstandort Bergisches Land zählten dazu auch die hier traditionellen Branchen wie Werkzeug- und Maschinenbau, Schneidwaren, Oberflächentechnik und Automobil-Zulieferer. Und in nicht wenigen Fällen sei es sogar so gewesen, „dass ein bergisches Traditionsunternehmen nur überlebte, weil ein Investor aus China bereit war, Geld zu investieren.“