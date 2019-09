32-Jähriger fällt mehrfach auf : Radfahrer raucht Joint und telefoniert

Leichlingen Am Mittwoch hat die Polizei einen 32-jährigen Radfahrer auf der Straße Märzgäßchen gestoppt, weil er einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hatte.

Laut Polizei bemerkte er den Streifenwagen erst nach einer Weile, weil er Kopfhörer in beiden Ohren hatte und nebenbei einen Joint rauchte. Als er die Polizisten bemerkte, versuchte er in Richtung Stadtpark zu flüchten. Dort trafen die Beamten den Mann schließlich an, der sie wüst beschimpfte. Das Fahrrad stellte sich als nicht verkehrssicher heraus.