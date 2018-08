Wermelskirchen: Kindergarten in Pohlhausen und Treff am Silberberg

Serie Mein Wermelskirchen : Kita und Vereinsheim

Wermelskirchen An klaren Tagen kann man von Pohlhausen bis nach Solingen und Remscheid blicken. Ein Überblick, was es außer einer guten Aussicht noch in dem Stadtteil gibt.

Früher bestimmten Höfe und Hofschaft am Rande von Wermelskirchen die Szenerie. Heute wird dort kaum noch Land bewirtschaftet, aber zahlreiche Wiesen zeugen nach wie vor davon. Sie bilden zusammen mit den Wäldern die typisch hügelige Landschaft des Bergischen und die traumhaft schöne Aussicht in Richtung Solingen und Remscheid am Rande von Pohlhausen. ⇥Foto: Stephan Singer

Neben der örtlichen Postvertretung im Lebensmittelgeschäft von Karla vom Stein (siehe Foto) gibt es einen städtischen Kindergarten, einen Sportplatz und eine Tennisanlage. Auf der Sportanlage befindet sich das Vereinsheim „Treff am Silberberg“. Es wird ehrenamtlich betrieben und kann für private Feiern gemietet werden.

