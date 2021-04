Kontakte nachverfolgen in Wermelskirchen : Entscheidung ist gefallen: „Luca-App“ wird kreisweit eingesetzt

Wermelskirchen Nutzer registrieren sich einmalig mit Namen und Kontaktdaten, und sobald sie ein Geschäft oder Restaurant betreten, muss lediglich ein QR-Code mit dem Handy gescannt werden.

Endlich! Nach langem Ringen ist die Entscheidung gefallen: Der Rheinisch-Bergische Kreis wird künftig seine digitale Kontaktnachverfolgungsarbeit im Gesundheitsamtes durch den Einsatz der „Luca-App“ verstärken. Bereits seit Wochen drängen Bürgermeisterin Marion Lück und örtliche Politiker, dass die Corona-Nachverfolgungs-App im Kreis eingesetzt wird. Denn die Handhabung der „Luca-App“, mit der auch einige Händler in der Stadt bereits liebäugeln, ist kinderleicht. Nutzer registrieren sich einmalig mit Namen und Kontaktdaten, und sobald sie ein Geschäft oder Restaurant betreten, muss lediglich ein QR-Code mit dem Handy gescannt werden. So werden die Daten verschlüsselt gespeichert. Sollte ein Besucher oder Kunde später positiv getestet werden, kann das Gesundheitsamt schnell per SMS alle weiteren Personen kontaktieren, die sich zur gleichen Zeit dort befunden haben. Bürgermeisterin Lück will außerdem spezielle Anhänger besorgen, für Wermelskirchener, die kein Smartphone besitzen, den Service jedoch nutzen wollen, kündigt sie an.