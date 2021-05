In der Vergleichsrechnung der Familie Mustermann werden die Gebühren für 60-Liter-Restmülltonnen berücksichtigt. In Solingen gibt es sie in der kleinsten Größe allerdings nur mit 120 Litern. Werden diese wöchentlich geleert, verdoppelt sich sich die Entsorgungsgebühr auf 393,91 Euro jährlich. Foto: Peter Meuter