Wermelskirchen: Wichtige Fußverbindung bald wieder offen

Verbindungstreppe wird in Kürze fertiggestellt

Wermelskirchen Viele Wermelskirchener schauen immer wieder mal durch die Häuserschlucht zwischen der Kölner und der Telegrafenstraße: Ist die Verbindungstreppe als fußläufige Abkürzung wieder geöffnet? Noch stehen Absperrbaken davor, aber diese, spätestens aber nächste Woche sollen die Arbeiten beendet, die Treppe wieder nutzbar sein, versichert Holger Kotthaus auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Bauleiter für Baumaßnahmen in der Innenstadt bei der Wermelskirchener Stadtverwaltung hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder selbst ein Bild vom Fortgang der Arbeiten gemacht.

Für April hatte die Stadt erste Sanierungsarbeiten an der Verbindungstreppe angekündigt. Vorausgegangen waren Untersuchungen und Gutachten von verschiedenen Fachfirmen. In enger Abstimmung mit der Verwaltung legten die beteiligten Baufirmen los, um das Wasserproblem zu lösen. Eine Dachdeckerfirma trug eine Flüssigfolie auftragen, um das Podest abzudichten, dann wurde eine Drainage-Konstruktion aus Edelstahl eingebaut, eine Rinne, die sowohl das Oberflächenwasser als auch das unterirdische Wasser ableitet, damit nichts mehr unter die Stufen läuft. Das Zwischenpodest der Treppenanlage ist wieder mittlerweile mit Basaltpflaster ausgestattet. Nun stehe eine Reinigung an, „die Kalkausblühungen sehen ja nicht schön aus“, sagte Kotthaus. Mit einem Spezial-Hochdruckreiniger, der mit Heißwasser arbeite, werde die Fachfirma Stufen und Wände von den Spuren befreit.