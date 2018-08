Mein Wermelskirchen : Als der Braunsberg eine Hofschaft war

Wermelskirchen Arno Linder wuchs an der Braunsberger Straße auf und erinnert sich an seine Kindheit. Vieles habe sich verändert.

Arno Linder war damals ein kleiner Junge. Mit seiner Familie wohnte er in einer Wohnung an der Braunsberger Straße. Und wenn er das alte Foto betrachtet, dann glänzen seine Augen ein bisschen. „Da war ich gerade in die Schule gekommen“, vermutet er. Auf seinem Fahrrad fährt er mit einem schelmischen Grinsen und einer Kappe auf den Haaren über die alte Schotterstraße. „Damals war die Braunsberger Straße noch nicht gepflastert“, sagt er und betrachtet das Foto. Als er im Album weiterblättert, entdeckt er ein anderes Bild: Die Braunsberger Kinder stehen vor einem Zaun, vor Feldern und Wäldern – und irgendwo im Hintergrund erkennt er die Silhouette der Stadt. „Wir lebten hier am Braunsberg auf dem Land“, erzählt er. Es habe drei Bauernhöfe gegeben – Hildebrandt, Hellers und Biesenbachs. „Wir Kinder sind dort groß geworden“, erzählt der heute 74-Jährige. Und dann erinnert er sich an jene Geschichte, die ihn heute ein bisschen rührt, weil sie so symbolisch ist für die Stimmung am Braunsberg in den 1950er Jahren: Oben auf dem Feld hätten die Obstbäume vom Bauer Hildebrandt gestanden. Stolze Bäume, die im Sommer und Herbst voll mit guten Früchten hingen. „Einen Kirschbaum hatte er uns Kindern gewidmet“, erzählt Arno Linder. Und wenn der Bauerssohn sich mit dem Eimer auf den Weg machte, dann erinnerte ihn sein Vater daran: „Der gehört den Kindern.“ Die Mädchen und Jungen pflückten, ließen keine Kirsche verkommen und freuten sich über das großzügige Geschenk des Landwirts. „Und es war natürlich Ehrensache, dass wir keinen anderen Obstbaum anrührten“, sagt Arno Linder.

Stattdessen trugen sie ihre Kirschen in ihre Verstecke im Wäldchen, das am Braunsberg „Katzenbusch“ genannt wurde. Sie bauten Buden, kletterten auf Bäume, und im Winter fuhren sie Ski. „Einmal waren die Schneeberge so hoch, dass die Autos nicht mehr vom Braunsberg wegkamen“, erinnert er sich. Damals hätten sich die Kinder mit den Skiern auf den Weg zur Schule gemacht. Und am Nachmittag nutzten die Jungen und Mädchen die Wiesen hinter der Braunsberger Straße. „Jeder kannte jeden“, sagt Arno Linder. Und wenn einer in die Stadt fuhr und einen anderen auf der Straße sah, dann fragte er: „Soll ich dich mitnehmen? Oder etwas mitbringen?“