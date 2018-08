Wermelskirchen: Tura Tennis beim Filmdreh mit Lukas Zecher.

Wermelskirchen Die Tennisspieler des Tura Pohlhausen werden zum Teil des Imagesfilms der Stadt Wermelskirchen.

Nachdem beim 24-Stunden-Tennis am vergangenen Wochenende die Dreharbeiten abgesagt werden mussten, startet Tura Pohlhausen-Tennis gemeinsam mit Filmemacher Lukas Zecher einen neuen Anlauf am Montag, 13. August.⇥Foto: Moll

Zecher arbeitet an einem offiziellen Werbefilm für die Stadt Wermelskirchen (wir berichteten). Am 13. August geht es um „Nahaufnahmen“ von „Action Shots“, wie Tura-Tennis-Pressewart Frank vom Hoff berichtet. „Für uns ist es ein großes Glück, dass wir Teil dieses Films sein können. Das ist tolle Werbung für uns – häufig ist der Tennissport in der Öffentlichkeit ja leider etwas unterrepräsentiert.“ Er hofft dass mindestens zehn Vereinsmitglieder zur Tennisanlage kommen werden.