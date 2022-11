Bildung in Wermelskirchen : Gymnasium ist als „MINT-freundlich“ ausgezeichnet

Wermelskirchen Die Auszeichnung als „MINT-freundliche Schule“ hat das Städtische Gymnasium Wermelskirchen bereits zum dritten Mal erhalten. Die Bewertung erfolgt auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs

Die „MINT-freundlichen Schulen“ weisen nach, dass sie mindestens zehn von 14 Kriterien im MINT-Bereich erfüllen. „Grundlage für die erfolgreiche Bewerbung des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen waren Weiterentwicklungen im MINT-Bereich auch unter erschwerten Rahmenbedingungen, wie durch die Corona-Krise“, erläutert Burghoff. So habe das Gymnasium den Schülern die Teilnahme an verschiedenen MINT-Wettbewerben ermöglicht und neue Workshop-Konzepte für die fünften und sechsten Klassen etabliert. „Insbesondere die Ausbildung im Fach Informatik konnte gestärkt werden“, berichtet Martin Burghoff: „Dank einer Spende der Tente-Stiftung und mit Unterstützung des Fördervereins wurde die digitale Ausstattung im Bereich der Robotik ausgebaut.“ Die neuen Klassensätzen von InO-Bots, Lego Education und Arduino ermöglichten praktische und problemorientierte Einblicke in die Informatik. Dabei konstruierten und programmierten die Schüler selbstständig kleine Roboter, deren Leistungsfähigkeit anhand von zu bewältigenden Aufgaben unmittelbar überprüft werden können. Zudem werde das Fach Informatik am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen bereits in den sechsten Klassen angeboten und seit dem Schuljahr 2022/23 könne dieses Fach auch in der Oberstufe von den Schülern gewählt werden.