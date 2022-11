Gymnasium in St. Tönis : Michael-Ende-Gymnasium kooperiert mit dem Kresch-Theater

Tönisvorst Die Schule und das Theater haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Zum Auftakt der Kooperation wurde das Stück „Zwei Frauen – zwei Welten – Sophie Scholl und Magda Goebbels im Spiegel der Zeit“ gezeigt.

„Zwei Frauen – zwei Welten – Sophie Scholl und Magda Goebbels im Spiegel der Zeit“: Das Kresch-Theater aus Krefeld fesselte jetzt Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 mit dieser Aufführung. Es war mucksmäuschenstill, als Christina Beyerhaus in die Rolle der Magda Goebbels und Christina Wouters in die Rolle der Sophie Scholl schlüpften. Das Engagement im St. Töniser Gymnasium wird keine „Eintagsfliege“ bleiben. Die Schule und das Theater haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Gleichzeitig wird es auch eine Zusammenarbeit des Gymnasiums mit dem Theater Krefeld–Mönchengladbach geben.

Zwei Frauen – eine Welt: So könnte man das Verhältnis zwischen der Lehrerin Birte Lukanz und der neuen Schulleiterin Nicole de Bruyn beschreiben, zumindest wenn es um das Interesse am Theater geht. Die Lehrerin hat frischen Theater-Wind in die Schule gebracht, spielt selbst Theater im Generationsclub des Kresch-Theaters und findet es gut, dass sich das Michael-Ende-Gymnasium damit ein Profil gibt, das Schülerinnen und Schüler anspricht und mit dem es sich von anderen Schulen abheben kann. „Wir hatten bereits Kooperationsverträge mit Krefelder Schulen“, sagt Helmut Wenderoth, Schauspieler und Künstlerischer Bereichsleiter des Kresch-Theaters mit Sitz in der Fabrik Heeder. „Wir kommen in die Schulen, und die Schulen kommen zu uns ins Theater“, erklärt der 65-Jährige und fügt hinzu: „Zusätzlich bieten wir eine Lehrerfortbildung an.“