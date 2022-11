Tag der offenen Tür : Schnupperunterricht und Rallye im Wegberger Gymnasium

Wegberg Bald ist es wieder soweit: Im Maximilian-Kolbe-Gymnasium (MKG) findet am Samstag, 26. November, ab 10 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Gleichzeitig gibt es eine Infoveranstaltung für Schulwechsler.

Wie genau sieht das Programm aus? Eine Rallye der naturwissenschaftlichen Mint-Fächer für Grundschüler, Informationsstände der Sprachen- und Gesellschaftswissenschaften sowie der Schüler- und Elternvertretung und des Fördervereins, Schulführungen sowie Vorträge der Schulleitung informieren über das Schulleben, die verschiedenen Fächer, außerunterrichtliche Angebote und die Digitalisierung am MKG. Für das kulinarische Wohl der Gäste an diesem Tag sorgt die All4All-AG.

Am Tag der offenen Tür gibt es darüber hinaus eine Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe des Wegberger Gymnasiums. Diese richtet sich an Schüler von Haupt- und Realschulen, die derzeit in der Jahrgangsstufe 9 sind und im Schuljahr 2024/2025 in eine gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, sowie deren Eltern. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird das Oberstufensystem am MKG vorgestellt und über die angebotenen Unterstützungsangebote für Schulwechsler informiert.