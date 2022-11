Tage der offenen Tür in Kevelaer : Anmeldung an weiterführenden Schulen

Die angehenden Fünftklässler können sich nun anmelden. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Kevelaer Die Stadt Kevelaer informiert über die wichtigen Termine zur Beratung und Tage der offenen Tür an der Gesamtschule und am Kardinal-von-Galen-Gymnasium.

Rechtzeitig vor der Anmeldephase für das Schuljahr 2023/2024 bieten die weiterführenden Schulen in Kevelaer den interessierten Grundschuleltern mit ihren Kindern folgende Informationsveranstaltungen an.

Gesamtschule Kevelaer

Im Rahmen der an den Grundschulen stattfindenden Informationsveranstaltungen stellt sich die Gesamtschule Kevelaer an allen ortsansässigen Grundschulen vor. Die Schulleitung steht im Anschluss jeweils für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus lädt die Gesamtschule Kevelaer für Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr in die Mensa am Schulzentrum zu einem Informationsabend ein. Dort erhalten alle einen vertiefenden Einblick in die konzeptionelle Ausrichtung der Ge-samtschule Kevelaer und werden mit allen Informationen rund um das Schulprogramm versorgt. Eine Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule Kevelaer findet bereits am Montag, 21. November, um 19.30 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes statt.

Unter dem Motto: „Entdecken – Erleben – Erfahren“ startet am Samstag, 26. November, um 10 Uhr der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Kevelaer. Hier haben alle die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild der Schule zu machen, mit Verantwortlichen zu sprechen und Unterrichtsatmosphäre zu schnuppern. Zahlreiche Aktionen laden zum Mitmachen ein. Bei Führungen lernen Eltern und Kinder das Gebäude kennen und haben in der Kleingruppe Gelegenheit zum Austausch mit Lehrkräften. Schülerinnen und Schüler präsentieren das aktuelle Unterrichtsgeschehen und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.

In der Zeit von Montag, 16. Januar, bis Freitag, 27. Jnauar, bietet das Schulleitungsteam der Gesamtschule Kevelaer Termine für persönliche Beratungsgespräche im Vorfeld der Anmeldung an. Über das digitale Buchungssystem der Schule können Termine online gebucht werden, oder man kann sich telefonisch bei der Gesamtschule melden unter 02832 93360. Weitere Informationen zur Gesamtschule unter www.gesamtschule-kevelaer.de

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium lädt Eltern und Grundschulkinder zu verschiedenen Veranstaltungen ein, um die Schule kennenzulernen und Informationen über die Laufbahn am Gymnasium zu erhalten. Das Gymnasium stellt sich an allen Kevelaerer Grundschulen im Rahmen der dort stattfindenden Informationsabende vor. Im Anschluss steht die Schulleitung jeweils für individuelle Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung.

Schülerinnen und Schüler, die sich über den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Kardinal-von-Galen-Gymnasium informieren möchten, sind zum Tag der offenen Tür am Samstag, 26. November, eingeladen. Um 10 Uhr findet eine spezielle Informationsveranstaltung mit Führung und individueller Beratung statt. Interessierte treffen sich dazu am Oberstufentreffpunkt im Foyer. Die Schulgemeinde bietet am Tag der offenen Tür allen Eltern und Grundschulkindern einen abwechslungsreichen Einblick in das schulische Leben. Der Tag der offenen Tür findet statt am 26. November von 8.30 bis 11 Uhr und 11.30 bis 14 Uhr.

Die Grundschulkinder nehmen an unterschiedlichen Aktivbausteinen teil, während die Eltern über die Schullaufbahn, spezielle Angebote und Besonderheiten des städtischen Gymnasiums informiert werden. Schulführungen, ein Café und Präsentationen der Schülerinnen und Schüler runden das Programm ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Experimentiernachmittage: Am Mittwoch, 18. Januar, und Donnerstag, 19. Januar, können Grundschülerinnen und -schüler an Experimentiernachmittagen teilnehmen. Die Einladung dazu erfolgt über die Grundschulen.

Weitere Informationen zum Kardinal-von-Galen-Gymnasium finden sich unter www.kvgg.de. Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2023/2024 finden umgehend nach den Halbjahreszeugnissen vom 6. bis 10. Februar statt.

(RP)