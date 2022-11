Volksbank im Bergischen fördert Hückeswagener Schule : Neue Roboter für die Montanusschule

Hückeswagen Die Hauptschule hat sich für ein Förderprojekt der Volksbank beworben und ist für ein MINT-Robotik-Projekt berücksichtigt worden. Warum das eine Besonderheit ist.

Die Freude an der Montanusschule ist groß. Denn nicht nur ist der Hückeswagener Hauptschule eine stolze Fördersumme in Höhe von 10.000 Euro von der Volksbank im Bergischen Land zugesprochen worden. Es handelt sich dabei auch um ein bundesweites Förderprojekt, bei dem bislang allerdings noch nie eine Hauptschule begünstigt wurde, wie Karlheinz Rennau vom Schulleitungsteams sagt. „Wir sind tatschlich die erste Hauptschule in Deutschland, die den vollen Zuschlag für unser Förderprojekt erhalten hat.“ Die ausgeschriebenen Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro seien für Projekte im MINT-Bereich vorgesehen, sagt Andreas Otto, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank. Unter dem Kürzel MINT verstecken sich die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Das, was für die Montanusschule angeschafft worden ist, passt wohl am besten in die Bereiche Informatik und Technik. „Wir haben Roboter bestellt. Die können von den Kindern in der Robotik-AG zusammengebaut und programmiert werden“, erläutert Rennau. Bereits in den Jahrgangsstufen fünf und sechs gebe es Informatik als Unterrichtsfach. „Dort lernen die Kinder die Programmiersprache Stretch. Wir haben auch eine Informatik-AG in der siebten Klasse“, sagt Rennau. Die Robotik-AG soll ebenfalls in den Jahrgangsstufen fünf und sechs eingerichtet werden. „Ich muss ja gestehen, dass mich das Thema Robotik von meinen eigenen Unterrichtsfächern her gar nicht so berührt – ich unterrichte evangelische Religionslehre und Sport“, berichtet Rennau. Allerdings sei es für die Kinder besonders wichtig, schon früh auch an diese Bereiche herangeführt zu werden. „Gerade weil es viele Firmen gibt, in denen Robotik eingesetzt wird, und die als Arbeitgeber für unsere Schüler interessant sind. Da ist es von enormem Vorteil, wenn die Kinder schon erste Erfahrungen sammeln konnten.“