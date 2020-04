Yoga, Fitness & Co. : Dabringhauser TV setzt Sportprogramm online fort

Dabringhausen Die Sportkurse in den Hallen und auf den Plätzen sind bis auf weiteres abgesagt – trainiert werden kann trotzdem, und das jeden Tag. Auch Nicht-Mitglieder können das kostenlose Online-Angebot nutzen.

Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr. Gespannte Aufregung vor den PCs, Tablets und Smartphones in Dabringhausen: Die ersten Teilnehmerinnen loggen sich ein, um online am Cross-Functional-Training-Kurs von Trainerin Gina Pillmann teilzunehmen. Stimmt das Bild? Der Ton? Hintergrundgekicher. Gina Pillmann begrüßt die rund 20 Sportlerinnen und Sportler, gibt ein paar grundlegende Tipps. Schnell können noch Fragen geklärt werden – und dann geht’s auch schon los. Beim Aufwärmen helfen motivierende, flotte Rhythmen es folgen ein paar schweißtreibende Work-Outs. Nach einer Stunde Training inklusive Cool-Down und ausgiebigem Dehnen ist die Sport-Einheit via Konferenzplattform Zoom auch schon wieder vorbei. Kurze Feedbackrunde, mündlich oder per Chat. Fröhliches Winken zum Abschied, gute Wünsche und bis zum nächsten Termin.