Ostern in Wermelskirchen : Wenn Jesus ein Superheld ist

„Ich lasse nichts weg“: Erzieherin Natalie Wunder erzählt ihren Kindern Henrik und Olivia die Ostergeschichte. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Erzieherin Natalie Wunder traut ihren Kindern die ganze Ostergeschichte zu. Kinder können auch mit abstrakten Themen umgehen.

Sie haben es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Natalie Wunder hat das bunte Buch mit der Ostergeschichte hervorgeholt und Henrik weiß sofort, welche Seite er sehen will. Das Beste an der Ostergeschichte? „Jesus ist noch da“, sagt der Fünfjährige und deutet auf die leere Höhle, in der nur ein Engel steht und von der Auferstehung verkündet. Und genau deswegen sei diese Geschichte auch eine fröhliche Geschichte. „Sie geht ja gut aus“, sagt Henrik. Seine Mutter hat ihm allerdings auch den Rest der Geschichte nicht erspart.

Natalie Wunder arbeitet als Erzieherin im Evangelischen Kindergarten im Heisterbusch. Und in anderen Jahren erzählt sie in den Gruppen die Ostergeschichte. „Da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten“, sagt sie und erinnert an das kleine Erzähltheater, für das es auch eine Bilderreihe zur Ostergeschichte gibt. In diesem Jahr haben die Kindergärten geschlossen und Natalie Wunder erzählt die Geschichte nun ihrem Sohn Henrik und ihrer Tochter Olivia (3). „Natürlich ist das gar nicht so einfach“, sagt sie. Tod, Sünde, Vergebung und Auferstehung: Das seien schwere Themen, die Kindern auch nur begrenzt zugänglich seien. „Und sie begegnen uns nicht wie Stups, der kleine Osterhase und die bunten Eier überall im Alltag“, sagt sie. Aber ihr sei es wichtig, dass ihre Kinder wissen, warum sie Ostern feiern. Und deswegen erzählt sie ihnen die ganze Geschichte – vom Kreuz, an dem Jesus starb und von der Auferstehung drei Tage später.

„Die Kinder kommen damit klar“, sagt Natalie Wunder, „die machen sich in den meisten Fällen noch nicht so viele Gedanken wie wir Erwachsenen.“ Viele der Jungen und Mädchen im Kindergartenalter hätten noch keine Erfahrungen mit dem Tod gemacht und könnten deswegen gut mit dem abstrakten Thema umgehen. „Jesus ist dann eine Art Superheld“, sagt die Erzieherin, „er stirbt und wird wieder lebendig.“

Und diese Botschaft sei ihr auch aus einem ganz anderen Grund schon für ihre Kinder wichtig: „Als die Katze unserer Nachbarin gestorben ist, da haben die Kinder gefragt, wo das Tier jetzt ist und ich habe ihnen erzählt, dass die Katze jetzt bei Gott ist“, sagt die Erzieherin. Nichts anderes verdeutliche doch auch die Ostergeschichte.