Förderung für Wermelskirchen : 93.000 Euro für die Juca-Schultour

Info

Bands Die beiden Bands „Solarjet“ aus Österreich und „JackSayFree“ aus der Schweiz werden, wie in den Vorjahren, wieder an der Juca-Schultour teilnehmen und den Schülern viel Interessantes aus dem Innenleben einer Band berichten.

Schulen Es nehmen die Martin-Buber-Schule und die Paul-Klee-Schule in Leichlingen, die Förderschule Nordkreis und die Realschule in Hückeswagen, die Konrad-Adenauer-Hauptschule in Wipperfürth, die Sekundarschule in Wermelskirchen, die Helen-Keller-Schule in Wiehl und die Sekundarschule in Radevormwald teil.