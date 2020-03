Lebensretter in Hückeswagen : Neue DLRG-Halle mit Leader-Förderung

Großberghausen Weil die vorhandenen Materialschuppen an der Wachstation allesamt marode sind, will die DLRG-Ortsgruppe mit Fördermitteln einen Neubau stemmen. Der Antrag liegt bei der Bezirksregierung. 100.000 Euro sollen gefördert werden.

In Zusammenarbeit mit Martin Deubel, Regionalmanager des Leader-Vereins Bergisches Wasserland, habe man nun aber den Antrag auf den Weg gebracht. „Wir haben die vollen 100.000 Euro beantragt. Da nun auch noch 40 Prozent Eigenleistung dazukommen müssen, dürfte es sich hier um einen realistischen Betrag handeln“, sagt Rösner. Er sei auch guter Dinge, dass der Antrag genehmigt werde. Die genaue Planung für den Neubau werde nun gemacht. „Der erste Entwurf zeigte ein Gebäude von zehn mal 15 Metern Grundfläche. Wir sind aber noch in der Ideenfindung“, berichtet der Ausbildungsleiter. Zudem müssten Flächennutzungs- und Bebauungsplan noch entsprechend geändert werden. „Dabei sind wir in enger Abstimmung und Gesprächen mit der Stadt, die uns bei unserem Vorhaben sehr unterstützt. Auch der Wupperverband ist mit im Boot“, sagt Rösner. Dass der Neubau durchaus dringlich sei, könne man nicht zuletzt an einem der drei Schuppen sehen, der in besonders schlechtem Zustand sei, sagt Susanne Fleckner. „Dort ist kürzlich sogar der Boden durchgebrochen. Das THW hat uns zum Glück einen dicken Balken darunter herziehen können, so dass wir ihn provisorisch weiter nutzen können. Aber im Grunde ist er kaputt.“ Die DLRG-Ortsgruppe brauche aber dringend den vor der Witterung geschützten Platz, um ihre Materialien sicher lagern zu können. „Man kann zwar immer noch die Sachen zusammenstopfen, aber irgendwann ist eben Schluss“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin. Außerdem sei man im Notfall wesentlich schneller, wenn alles richtig gelagert sei. Im künftigen Neubau würden das Auto und das Boot nebeneinander und nicht hintereinander stehen. Gelagert würden dort Bojen, Hochdruckreiniger, Kompressor, Flossen, die Materialien für den Triathlon, Übungspuppen, Rettungsbretter und weitere Materialien. „Wir hätten auch bei Veranstaltungen in Zukunft wesentlich mehr Platz zur Verfügung“, sagt Susanne Fleckner.