Denkmalschutz : „Denkmäler sind 3D-Informationsträger“

Wermelskirchen Michaela Böllstorf ist Denkmalschutzbeauftragte der Stadt. Zum Tag des Denkmals spricht sie über die Denkmäler in der Stadt.

Böllstorf Alles, was unter die Schlagworte Denkmalschutz und Denkmalpflege gehört. Es geht zum einen um die Unterschutzstellung schützenswürdiger Substanz, zum anderen aber auch um die Begleitung von Maßnahmen an Denkmälern und um die Beratung der Denkmaleigentümer hinsichtlich der Ausführung und gegebenenfalls auch der Finanzierung. Auch für Steuerfragen bin ich zuständig.

Böllstorf Der Tag des offenen Denkmals deckt sich im Rheinisch-Bergischen-Kreis seit einigen Jahren mit „Expedition Heimat“, einer Veranstaltung des Kulturbüros des Kreises. In einer Zusammenarbeit mit Susanne Bonenkamp und Charlotte Loesch sind in den vergangenen Jahren hierzu tolle Einblicke für die Bürger der Stadt ermöglicht worden.

Böllstorf Leider aktuell noch nicht. Soweit ich informiert bin, arbeitet der Bergische Geschichtsverein aber an einer Lösung. Wenn man Lust hat, kann man sich aber über die Denkmalkarte auf der Seite der Stadt Wermelskirchen über die Denkmäler in der Nähe informieren und diese dann bei einem Spaziergang besuchen.

Böllstorf Hier sagt das Landes-Denkmalschutzgesetz, dass Denkmäler etwa bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sein müssen oder für ihre Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen. Wie man erkennen kann, heißt es hier nicht, dass die Bausubstanz besonders gut erhalten sein muss. Viele Leute nehmen aber an, dass ein Denkmal nur schützenswert ist, wenn die Bausubstanz optimal ist. Das ist aber in einigen Fällen nicht so – und doch besteht ein Denkmalwert.

Böllstorf In der Tat sind die meisten Denkmäler in privater Hand – geschätzt um die 80 Prozent. Einige Denkmäler gehören aber auch der Kirche oder der Stadt Wermelskirchen. Zwei Denkmäler sogar dem Bund.

Böllstorf Wie bei jedem anderen Gebäude auch, stehen Denkmäler immer mal wieder zum Verkauf. Manches Mal bekomme ich es erst mit, wenn der neue Eigentümer sich informieren möchte und einen Antrag stellt, damit er Dinge ändern kann. In den meisten Fällen ist es jedoch so, dass sich Kaufinteressenten bei mir melden, um nachzufragen, was unter Schutz steht und was sie beachten müssen. Ich bin immer unglaublich dankbar für einen solch frühen Kontakt, da es sowohl der Denkmalsubstanz hilft als auch dem potentiellen Käufer aufzeigt, was mit einem Denkmal möglich ist und was eben nicht. Tatsächlich lassen sich die meisten Käufer dann von einem Kauf auch gar nicht abschrecken, sondern sind begeistert von der alten Substanz, der Geschichte, den Möglichkeiten und den baulichen wie auch monetären Hilfestellungen.