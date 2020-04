Ostern : Im Totholz tobt das Leben

Leben unter der Rinde: Nicht nur Regenwürmer fühlen sich im Totholz wohl. Foto: Theresa Demski. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Wer sich mit Stefan Springer zwischen dem Totholz umsieht, entdeckt viel Leben. Insekten, Vögel und Fledermäuse sind hier zuhause.

Irgendwo singt ein Vogel. Die Sonne sucht sich ihren Weg durch das dichter werdende Laub. Und Stefan Springer verlässt den Wanderweg im Eifgen. Der Revierförster deutet auf den Hang und stapft ein paar Schritte durch das Laub. „Totholz“, sagt er und deutet auf dünne Äste und zwei starke Stämme, die bereits abgebrochen sind. „Alle Lebewesen werden älter“, sagt Springer. Und das gelte auch für Bäume – eben nur in anderen Dimensionen.

In den vielen Lebensjahren eines Baumes, werde er verschiedenen Situationen ausgesetzt: Stürme, Insektenbefall, große Hitze. „So ein Baum wird dann beschädigt und anfällig“, sagt Springer. Und manchmal stirbt er ab. „So wie hier“, erklärt der Revierförster und deutet auf den Pilzbefall, der am Ende stärker war als der Baum. Aber das sei eben der biologische Kreislauf, erklärt Springer. Deswegen lässt das Forstamt im Stadtwald auch überall dort, wo die Sicherheit nicht gefährdet ist, Totholz am Boden liegen. Wie es an diesem Hang in 30 Jahren aussieht? „Dann ist das Holz wahrscheinlich zersetzt und zu Humus geworden“, sagt er und deutet auf ein paar kleine Pflanzen am Boden. „Dann dürfte auch eine Naturverjüngung stattgefunden haben“, ergänzt er. Bereits jetzt wachsen wie von Zauberhand kleine Fichten und Lerchen zwischen dem Totholz. „Der Tod schafft hier neuen Raum für Leben“, sagt der Revierförster und deutet auf die Sonnenstrahlen, die nun wieder auf den Boden fallen.

Info Borkenkäfer sorgt für Massensterben Fichte Für Totholz auf ganzen Waldflächen sorgt der Borkenkäfer. Vielerorts sterben Fichten massenweise ab – und sorgen für große wirtschaftliche Verluste und viel Arbeit für die Fachleute. Forstamt Das Regionalforstamt Bergisches Land ist eines von 16 Forstämtern von Wald und Holz in Nordrhein-Westfalen. Es deckt den Naturraum des Bergischen Landes ab. Sein Ziel: einen zukunftsfähigen und klimaangepassten Wald schaffen.

Dann spaziert er weiter und macht an dem großen Stamm einer Buche gleich am Wegesrand Halt: „Die dürfte über 200 Jahre alt sein“, sagt er. Vor rund zehn Jahren brach der pilzbefallene Baum bei einem Sturm. Das Forstamt habe damals vermutlich den Weg und das Wasser von der großen Krone befreit, sagt Springer. „Das war vor meiner Zeit“, ergänzt der Revierförster dann. Der Stamm blieb stehen und auch ein Teil des restlichen Baumes liegt noch auf dem benachbarten Waldboden. „Pilzbefall verursacht bei einem Baum die Fäule, die ihn dann oft zerbröseln lässt“, erklärt Springer. Bei dem Buchenstamm sind die „Blüten“ des Pilzes bereits deutlich zu sehen. „Es gibt keinen Grund, diesen toten Baum hier raus zu holen“, erklärt der Revierförster. Denn: Im Totholz tobt das Leben. „Der Pilz bietet vielen Insekten eine wichtige Lebensgrundlage“, erzählt der Förster. Oft würden Vögel das Totholz als Brutbaum auswählen. Fledermäuse seien in den Spalten der alten Stämme Zuhause. Spechte freuen sich über die reiche Nahrungsvielfalt.

„Das Totholz bietet Vögeln und Insekten eine wertvolle Lebensgrundlage", sagt Revierförster Stefan Springer und deutet auf das liegen gelassene Holz im Eifgen. Foto: Theresa Demski

Und dann hebt Springer ein Stück der Rinde an und deutet auf das Gekrabbel und Gekrieche. Käfer, Regenwürmer, Spinnen, Asseln: Hier fühlen sich viele Tiere wohl. Die einen zehren vom Pilzmyzel, die anderen nutzen das mürbe gewordene Holz, um Löcher in den Stamm zu bohren und Zugänge zu schaffen. Der Bockkäfer hat in dem alten Stamm unzählige Fraß- und Brutgänge geschaffen. Und dann deutet der Revierförster auf die kleine Höhle, die im Baum entstanden ist, als er nicht mehr genug Kraft hatte, um sich selbst zu heilen: „Würde er nicht so nah am Wegesrand stehen, würden dort Vögel nisten“, sagt er. Auch Wildbienen und -wespen seien auf das Totholz im Eifgen angewiesen.