Brauchtum in Wermelskirchen : MGV Dhünn sagt Festkommers ab

Dhünn Wolfgang Weber und seine Sänger haben sich das Jubiläumsjahr anders vorgestellt. 2020 wird der MGV Dhünn 175 Jahre alt. Dieses seltene Jubiläum sollte natürlich gebührend gefeiert werden. Doch das Coronavirus und die Pandemie haben alle Vorbereitungen zunichte gemacht.

Die weiteren Termine stehen weiter auf der Agenda. Ob sie stattfinden können, entscheidet sich erst dann, wenn feststeht, inwieweit die Beschränkungen, die zurzeit angeordnet sind, aufgehoben oder gelockert werden. Im Jubiläumsjahr war noch die Teilnahme an der Gemeinschaftsveranstaltung der Kulturgemeinde Wermelskirchen am 17. Mai im Haus Eifgen und am 28. Juni beim Sommerfest der Chorgemeinschaft Aufderhöhe in Solingen zugesagt. Vom 22. bis 24. August wollen die Sänger auf der Kirmes in Dhünn wieder den Bierstand betreiben und am 6. September bei den Sängern des MGV Niederwermelskirchen, die ihr Festival der Chöre im Bürgerzentrum veranstalten, mitwirken.