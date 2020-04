Dank Corona-Krise : Analoge Spiele feiern ihr Comeback

Kunden von Wolfgang Müllenmeister können ihre Spiele-Bestellungen jetzt kontaktlos am Fenster vom „Holzwürmchen“ abholen. Foto: Wolfgang Müllenmeister

Wermelskirchen Die Nachfrage bei Spielwarenhändler Wolfgang Müllenmeister ist seit Beginn der Corona-Krise enorm – nicht nur nach Puzzlen.

„Die ganze Corona-Sache ist schon eine brutale Geschichte.“ Wolfgang Müllenmeister spart nicht an Dramatik, beschreibt sie doch seine Gefühlslage am besten, als er sein „Baby“, wie er sein Spielwarengeschäft Holzwürmchen an der Kölner Straße nennt, im März schließen musste. Schon in der Woche vorher hatte sich die Entwicklung um das Coronavirus zugespitzt – deswegen hatte Müllenmeister auch schon vor seiner Schließung einen Plan ausgetüftelt. „Wenn meine Kunden nicht mehr zu uns kommen können, kommen wir eben zu ihnen!“ Die Idee des Lieferservices wurde schnell auf ein Plakat gepinselt und im Schaufenster aufgehängt.

Rund drei Wochen später läuft sein Geschäft so gut wie sonst in der Vorweihnachtszeit. Seine Erwartung von ein bis zwei Anrufen am Tag, wenn überhaupt, wurden weit übertroffen: An den meisten Tagen seien es um die 50, oft auch mehr. „Wir haben drei Telefone, auf denen wir Anrufe entgegennehmen, parallel dazu läuft der Anrufbeantworter“, erzählt der 64-Jährige. Von Montag bis Freitag sind die Telefone von 9 bis 15 Uhr von ihm und zwei seiner sechs Mitarbeiterinnen besetzt – durchgängig, ohne Pause. Danach ruft er dann noch Leute zurück, die nicht zu ihm durchgekommen sind und bearbeitet Bestellungen. „Am Wochenende haben wir frei, ganz bewusst – auch wir müssen jetzt auf uns aufpassen“, sagt der gelernte Tischler. „Wir sind natürlich zufrieden mit der unfassbaren Nachfrage, aber mit den Nerven am Ende sind wir auch.“ Genau wie die Menschen, die bei ihm und seinen Kolleginnen anrufen – man merke, dass bei vielen das Limit des Aushaltbaren erreicht ist.

Die Ablenkung von der Krise und den damit verbundenen Ängsten ist möglicherweise ein Grund für den Spiele-Boom. „Nach dem Spiel hat man das Gefühl, man hat einen Ausflug gemacht – und zwar anders als beim Filmschauen ganz analog, mit echten Erlebnissen.“ Besonders gut laufen Puzzle und Knobelspiele. Müllenmeisters heißer Tipp sind die Exit-Spiele, die von der Idee wie ein Escape Room funktionieren. Das Beste an der „wilden Mischung aus Rätsel, Rollenspiel und Improvisation“: Man kann sie mit bis zu neun Personen spielen, aber auch allein – in Zeiten der Kontaktbeschränkung also ideal sowohl für Großfamilien als auch für Single-Haushalte.