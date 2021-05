Sportausschuss in Düsseldorf : Ein „Fit-Mobil“ für Menschen mit Handicap

Düsseldorf Die Verwaltung prüft, wie das Angebot für mobilitätseingeschränkte oder Menschen mit Handicap in Düsseldorf umgesetzt werden kann.

Für mobilitätseingeschränkte Menschen und für Menschen mit Handicap soll es in Zukunft einen Transportservice geben, der sie sowohl zu offenen Angeboten wie „Sport im Park“ als auch zu Vereinssportangeboten in den Stadtteilen bringt. In einem ersten Schritt hat der Sportausschuss der Verwaltung einstimmig den Auftrag erteilt, zu prüfen, in welcher Form der Service – womöglich ab dem Frühjahr 2022 – angeboten und in Kooperation mit Trägern der Wohlfahrtspflege, Stadtsportbund und Vereinen umgesetzt werden kann.