Flingern-Süd in Düsseldorf : Auto prallt gegen Hauswand - Fahrerin schwer verletzt

Düsseldorf Eine Autofahrerin ist in Düsseldorf-Flingern mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Haus gefahren. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war die Düsseldorferin am frühen Montagnachmittag mit ihrem Peugeot auf der Erkrather Straße in Richtung Worringer Platz unterwegs. In Höhe des Capitol Theater kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen eine Hauswand.