Düsseldorf-Stockum : Kilometerlange Ölspur im morgendlichen Berufsverkehr

Düsseldorf Eine mehr als drei Kilometer lange Ölspur sorgte am Dienstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Stockum. Die Spur zog sich über mehrere Straßen bis zur A44. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Knapp dreieinhalb Kilometer lang war die Ölspur , zu der die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstagmorgen in den Norden der Stadt gerufen wurde. Die im Kreuzungsbereich Sandweg Ecke Farnweg beginnende Verunreinigung wurde mit Ölbindemittel abgestreut und durch eine Kehrmaschine im Anschluss aufgenommen.

Gegen kurz nach acht Uhr meldete die Polizei eine Ölspur auf dem Farnweg. Diese erstreckte sich über mehrere Straßen in Stockum und sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für erhebliche Beeinträchtigungen. Die Verunreinigung zog sich über den Sandweg, Deikerstraße, Am Hain, Kaiserswerther Straße und verlor sich im Verlauf der Niederrheinstraße in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 44.