Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Düsseldorf : Berufseinbrecher möchte in Rente

Der Angeklagte vor Gericht. Foto: Wulf Kannegießer

Düsseldorf Der 60-Jährige hat bereits zahlreiche Vorstrafen und einige Jahre in Gefängnissen verbracht. Jetzt stand er in Düsseldorf erneut vor Gericht, weil er Navigationsgeräte gestohlen hat. Beim Prozess kam er ins Grübeln und möchte wohl in Rente gehen.