Sportamt Düsseldorf : Digitales Angebot Check’D gewinnt Auszeichnung

Sportförderung in Düsseldorf, hier am Balletthaus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung wird seit einem Jahr in eine digitale Form überführt. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.

Die digitale Transformation des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung (Check’D) zu einem online Informations- und Beratungstool wird mit dem German Innovation Award 2021 in den Kategorien „Winner Excellence in Business to Consumer - Medical & Health“ und „Winner Design Thinking“ ausgezeichnet.

Seit einem Jahr arbeitet das Sportamt zusammen mit dem Düsseldorfer Produkt- und Softwareentwickler Rising Systems an einer digitalen Transformation. Der Weg zum passenden Sportangebot wird digital: So können Sportinteressierte künftig in einem Online-Portal mithilfe künstlicher Intelligenz herausfinden, welche Sportarten zu ihren Neigungen und Interessen passen und wo sie in Düsseldorf, beispielsweise in einem Verein, trainiert werden.

Mit dem neuen digitalen Format möchte das Sportamt Kinder, Jugendliche und Erwachsene beraten und motivieren, den Sport zu entdecken, der zu ihnen passt sowie dazu den entsprechenden Verein in Düsseldorf zu finden. Auch die Auswertungen der motorischen Testungen in den zweiten und fünften Schulklassen können Eltern über dieses Portal abrufen und in einem digitalen Interview Sportartempfehlungen für ihr Kind erhalten.

Düsseldorf ist die erste Kommune, die ein solches digitales Informations- und Beratungsformat zum Thema Sport an den Start bringt.

Sportdezernent Burkhard Hintzsche freut sich über die Auszeichnung: "Mit dem digitalen Portal zu den Sportangeboten in Düsseldorf schaffen wir ein Online-Modul für eine individuelle Beratung zu Fragen rund um das Thema Sporttreiben.“ Die Digitalisierung des Bürgerservice bringe man damit einen wichtigen Schritt voran.

Das Düsseldorfer Modell wurde 2002 als ganzheitliche Maßnahme der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung für Kinder- und Jugendliche konzipiert. Aus diesem Grund beginnt es bereits im Kindergarten und reicht bis zum weiterführende Schule. Es setzt sich aus den zwei Hauptbereichen sportmotorische Untersuchung und Förderungen zusammen.

Ziel ist es, den aktuellen Stand der sportmotorischen Leistungsfähigkeit der Kinder zu erfassen, zu bewerten und daraus mögliche Fördermaßnahmen abzuleiten. Des Weiteren sind unabhängige Projekte ins Leben gerufen worden, um das Bewegungs- und Sportverhalten der Kinder zu verbessern, zu festigen und ihnen neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Durch die objektive Einschätzung der Fähigkeiten kann eine individuelle Empfehlung und Förderung erfolgen.

(csr)