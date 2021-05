Bauen in Düsseldorf : Ideen für Löricker Grundstück gesucht

Düsseldorf Bei einem Perspektivenworkshop soll herausgefunden werden, welche Nutzung für das Areal zwischen der Oberlöricker Straße und der Siedlung Lörick möglich ist.

Themen In Gruppen werden anschließend folgende Themenkomplexe bearbeitet: Wie sind die Bedarfe im Gebiet? Welche Belange sind zu sichern? Was sind die angestrebten Nutzungen? Was sind die Vorstellungen einer möglichen Nutzung/die Erwartung? Überlagerung der Nutzungsinteressen, Aufzeigen von Abhängigkeiten und Widersprüchen. Abstimmung einer gemeinsam getragenen Zielvorstellung.

Marco Staack von der SPD und Markus Loh von den Grünen aus der Bezirksvertretung 4 begrüßen den Vorstoß aus der Verwaltung zwar, sie würden aber gerne mehr Menschen in die Planungen einbeziehen. „Seit Jahren ist das Gelände in der Diskussion, und wir können ja fast schon zart-optimistisch in die Zukunft blicken, vielleicht ist im Herbst ja wieder eine größere Veranstaltung möglich“, sagt Staack, der kein Freund von digitalen Veranstaltungen ist, „die ist nicht vergleichbar mit einer analogen Veranstaltung“. Und weil das Grundstück direkt an Meerbusch grenzt, müsse auch die Nachbarstadt einbezogen werden, „damit es nicht wieder eine böse Überraschung gibt“, gibt Tups der Verwaltung für das weitere Vorgehen mit auf den Weg. Am Ende gab es dann auch aus der Politik grünes Licht für das Verfahren, einstimmig wurde es sowohl in der Bezirksvertretung als auch im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung durchgewunken.