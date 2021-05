Medienstadt Düsseldorf : Film über falsche Hitler-Tagebücher in Unterbilk gedreht

Film über falsche Hitler-Tagebücher in Unterbilk gedreht

Düsseldorf Die Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher in den 1980er-Jahren war eine Sensation - bis sie sich als Fälschung herausstellten. Darüber wurde jetzt in Düsseldorf-Unterbilk die TV-Serie „Faking Hitler“ gedreht - mit Moritz Bleibtreu als Fälscher Konrad Kujau.

In der Corona-Zeit ist auch das beliebte Café Seifen Horst gegenüber der Bilker Kirche geschlossen. Aber dass das große Schaufenster an einigen Tagen komplett verhüllt war, ebenso wie die Goldschmiede Galerie Steinreich nebenan, das sorgte bei den Anwohnern für Aufmerksamkeit. Es sah ein wenig so aus, als hätten die Inhaber ihre Geschäfte aufgegeben. Aber es war anders.