BEW-Geschäftsführer Jens Langner „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil“

Eine weitere Frage drehte sich um Elektrisierung von Verkehr am Beispiel von E-Autos: „Ist unser Stromnetz überhaupt bereit dafür?“ Langner antwortete trocken: „Nein.“ Hier sei technologischer Fortschritt nötig. Zum Beispiel brauche es im ganzen Land „abschaltbare Lasten“, also die Möglichkeit, den Stromverbrauch kurzzeitig zu drosseln, um das Netz zu entlasten. Teilweise sind große Unternehmen in Deutschland dazu schon in der Lage. Darüber hinaus seien Investitionen in den Ausbau des Netzes unvermeidbar.