Fast 400 Angebote Neues Programm der Volkshochschule Bergisch Land ist online

Erschien in den vergangenen Jahren häufig ein Semesterprogramm für sechs Monate, listet das aktuelle Programm Veranstaltungen für den Herbst 2023 genauso wie für den Frühling 2024 auf. In der Verbandsversammlung der VHS, in der auch die drei beteiligten Kommunen Wermelskirchen, Leichlingen und Burscheid präsent sind, gaben die Mitglieder grünes Licht für das neue Programm. „Wir haben in allen drei Städten die gleiche prozentuale Steigerung der Veranstaltungszahlen erreicht“, erklärte VHS-Chef Eric Hausherr. In Wermelskirchen stehen bis Sommer 2024 insgesamt 190 Veranstaltungen im Programm, in Leichlingen 91 und in Burscheid 73. Dazu kommen noch 40 Online-Angebote.