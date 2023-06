Einzelhandel in Wermelskirchen Quick-Schuh schließt und veranstaltet einen Räumungsverkauf

Info

Eröffnung Neben „Schuh Schnütgen“ an der Kölner Straße eröffnete das Ehepaar Schnütgen 1997 das „Quick-Schuh“-Geschäft in Wermelskirchen. Anfangs in der Telegrafenpassage. Außerdem führten Johannes und Ulrike Schnütgen in Köln ein „Quick-Schuh“-Geschäft, das sie genau wie „Schuh Schütgen“ in 2019 schlossen.

Dissmann Axel Dissmann will den Schuh-Geschäftsstandort im Stadt-Karrée an der Telegrafenstraße nach den Sommerschulferien neu eröffnen, beschreibt Johannes Schnütgen den angedachten Plan.