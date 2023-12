Das Programm für 2024 steht fest Jugendkunstschule setzt auf einen Mix von Klassikern und neuen Angeboten

Am 3. Februar bietet die Jugendkunstschule einen fünfstündigen Workshop an, der sich ganz dem Einstieg in das Schauspiel verschreibt: „Play!“. Werner Alderath, Maria Johst Anderson und Ruth Lambertz entführen Kinder von sechs bis zwölf Jahren in die Welt des Theaters. Wer dabei Feuer gefangen hat, kann in den Osterferien an einem Theater-Camp teilnehmen. Die beliebten Tanzkurse – von Jazzdance bis HipHop – starten wie gewohnt Ende Januar.