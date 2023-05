Integration in Wermelskirchen Die Volkshochschule stemmt aktuell 25 Deutschklassen

Vier Tage in der Woche treffen sie sich zum Deutschlernen. Fünf Stunden am Stück. Der Berufssprachkursus Deutsch B2 ist einer von insgesamt 25 Kursen, die aktuell an der Volkshochschule (VHS) angeboten werden. Frauen und Männer lernen hier Deutsch, um berufliche Perspektiven entwickeln zu können. Die VHS Bergisch Land ist in Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen der einzige Anbieter für Integrations- und Deutschkurse, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) von Zuwanderern fordert und fördert.