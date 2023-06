Michaelskapelle in der Stadtkirche Zu Gast im ältesten Raum der Stadt Wermelskirchen

Die Stufen sind durchgetreten. In dem starken, massiven Stein hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Vor fast 850 Jahren haben die Handwerker die Stufen in die dicke Wand des Kirchturms geschlagen. Wer heute im Turm die Abzweigung durch die kleine Tür nimmt, tritt also in die Fußspuren unzähliger Generationen zuvor. Nichts hat sich an diesem Ort, an diesen Stufen seit 1180 verändert.