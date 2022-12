Volkshochschule in Wermelskirchen Die Volkshochschule Bergisch Land weitet ihr Programm deutlich aus

Auch Angebote für „Mensch und Hund“ wurden ins Programm aufgenommen, genauso wie Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. „Diese Angebote finden bisher große Resonanz“, berichtete Meeuwsen und erzählte von einem Onlineangebot zum Thema Wärmepumpen, an dem jüngst 100 Interessierte teilnahmen. Zum ersten Mal soll, in Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule in Köln, ein zweisemestriger Kursus zum „Social-Media-Berater“ angeboten werden. Wer danach in einen Bachelor-Studiengang im gleichen Fach einsteigen will, kann sich die Leistungen anrechnen lassen.