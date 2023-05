Einer der weltgrößten Rollenhersteller Die Firma „Tente“ feiert ihr 100-jähriges Bestehen

„Heutzutage wird ein neu gegründetes Unternehmen kaum noch so alt“, bemerkt Peter Fricke angesichts des bevorstehenden Jubiläums: Am 5. Juni 1923 gründete Adolf Schulte die Firma, die zunächst mit Gussrollen für die Industrie und mit Klavierrollen. Mitte der 1950er-Jahre bezog die Firma den heutigen Standort im Wermelskirchener Ortsteil Tente. Von da an firmierte das Unternehmen als „Tente“-Rollen GmbH, zu dieser Zeit waren bereits 300 Mitarbeiter für den Betrieb tätig.