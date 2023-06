Café Wild in Wermelskirchen Pralinen naschen für einen guten Zweck

Künstlerin Berit Gehrt geht es ähnlich: „Es ist schrecklich, was Kinder an Traumata erleiden.“ Die Mitarbeiter der Kinderschutzambulanz seien ihr sofort sympathisch gewesen: „Es ist mir wichtig, mit meinem Hobby wohltätige Zwecke zu unterstützen.“ Für das Motiv der Pralinenschachtel hat sich Berit Gehrt immer wieder nebenbei Zeit genommen. Sie arbeitet hauptberuflich bei Bauer & Boecker im Marketing. Zum Beispiel entwirft sie den Firmen-Katalog und arbeitet gerade daran, das „Graphic Recording“ aufzubauen. Dabei wird etwa in Meetings das Gesagte grafisch festgehalten. So können komplexe Vorgänge anschaulich dargestellt werden.