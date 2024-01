Immer neue Angriffe der Huthi Was die neue Suez-Krise für Verbraucher in Deutschland bedeutet

Der Nahost-Konflikt weitet sich aus. Immer wieder greifen Huthi-Rebellen aus dem Jemen Handelsschiffe im Roten Meer an. Vor allem in der Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer und den Golf von Aden verbindet, haben sie leichtes Spiel. Reedereien lassen ihre Schiffe seit Wochen weite Umwege um Afrika herum fahren. Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd stuft Fahrten durch das Rote Meer als zu gefährlich ein und bietet Kunden nun einen aufwendigen Landtransit quer durch Saudi-Arabien an.