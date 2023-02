900 Solarmodule auf rund 3000 Quadratmetern Eine der größten Solar-Anlagen in Wermelskirchen ist am Netz

Es ist eine der größten Solar-Anlagen in Wermelskirchen, genau genommen die zweitgrößte. 900 Solarmodule auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern liefern von den Dächern der Steinco-Gebäude an der Handelsstraße den Strom für die Produktion des Rollen- und Räderherstellers. „Wir haben das Maximum herausgeholt“, blickt sich Marion Annunziata, Geschäftsführer der Elektro- und Solartechnik GmbH, im Gespräch mit unserer Redaktion auf dem Dach von Steinco um. Die Firma mit Sitz in Remscheid-Lennep hat die Anlage im Auftrag von Steinco gebaut. „Es wurde alles genutzt. was möglich war“, beschreibt Steinco-Geschäftsführer Ralf Goos: „Ich nutze privat auch Fotovoltaik-technik und schaffe dabei einen Autarkie-Grad von 75 Prozent – das ist eine tolle Sache und dadurch ist die Idee entstanden, das auch bei der Firma zu versuchen.“