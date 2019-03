Grundstücksmarktbericht 2019: Viele Hausverkäufe in Wermelskirchen

Rhein-Berg 2018 wurden im Rheinisch-Bergischen Land weniger Grundstücke veräußert als im Vorjahr. Wermelskirchen blieb jedoch führend bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Sie wechseln besonders häufig innerhalb der Stadt den Besitzer.

Einen deutlichen Rückgang gab es bei den verkauften Baugrundstücken für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Anzahl sank von 223 auf 184 (- 17 Prozent). Die Bodenpreise stiegen um zehn Prozent, die Geldumsätze blieben stabil bei rund 30 Millionen Euro. Die meisten Baugrundstücke wurden in Kürten (50) verkauft, in Wermelskirchen waren es 29. Am teuersten war ein Baugrundstück in einer guten Wohnlage in Rösrath mit durchschnittlich 410 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten war der Quadratmeter für ein voll erschlossenes Grundstück in Kürten (235 Euro), dicht gefolgt von Wermelskirchen (240 Euro).