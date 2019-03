Erste Erfahrungen mit Geschwindigkeitstafeln in Wermelskirchen : Tempodisplays mit psychologischem Effekt

Erfolgreiche Tempomessung: Daniela Stelluto, Verkehrsplanerin beim Tiefbauamt, berichtet vom positiven Effekt der Geschwindigkeitsdisplays.Hier beim Einsatz in Eipringhausen. Foto: Demski

Wermelskirchen Vor drei Jahren schaffte die Stadt ihre ersten Geschwindigkeitstafeln an. Seitdem sind die drei Displays unentwegt im Einsatz. Mit Erfolg, stellt das Tiefbauamt nach entsprechenden Auswertungen fest.

Kaum sieht der Motorradfahrer in Eipringhausen den grimmigen Smiley auf dem Tempodisplay, bremst er ab. Den Rest der Ortsdurchfahrt legt er mit den erlaubten 50 Stundenkilometern zurück. „Diesen Effekt beobachten wir ganz oft“, sagt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher, „Motorrad- und Autofahrer bremsen ab, wenn sie das Display sehen.“ Bis vor einer Woche hing eines der drei städtischen Messgeräte an der Bushaltestelle in Obereipringhausen. Die Stadt habe von Anwohnern den Hinweis bekommen, dass der Schulweg vieler Kinder und Jugendlicher an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt vorbeiführe. „Also haben wir diesen Standpunkt ganz neu aufgenommen“, sagt Verkehrsplanerin Daniela Stelluto vom Tiefbauamt.

Die Liste der Einsatzorte werde immer länger – und damit natürlich auch die zeitlichen Abstände, bevor die Displays an einen Ort zurückkehren. „Vor allem an Straßen in der Nähe von Kindergärten und Schulen werden die Tafeln angebracht“, erklärt Drescher. Dazu kämen Ortsdurchfahrten. Aber immer wieder würden auch Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen. So hänge etwa in Grunewald auch regelmäßig ein Display. Mehr Tafeln könne die Stadt schon wegen des Personalaufwandes nicht einsetzen, sagt der Tiefbauamtsleiter. Rund eine Woche bleiben die Displays an ihrem Einsatzort – manchmal auch länger. Dann wird der Akku aufgeladen und sie ziehen weiter.

Info Radarmessung braucht Platz Messung Die Mitarbeiter des Bauhofs sind für die Montage der Tempodisplays verantwortlich. Sie richten die Tafeln für jeden Einsatz neu aus und brauchen eine lange, gerade Strecke. Bäume dürfen die Sicht des Radarstrahls nicht verdecken. Kosten Ein Tempodisplay kostet rund 2500 Euro, dazu kamen einmalig die Kosten für die Software.

Die drei Geschwindigkeitstafeln sind das ganze Jahr über im Einsatz – zwei von ihnen verteilt über das komplette Stadtgebiet, die dritte wird ausschließlich in Tente eingesetzt. „Die Firma Tente Rollen hat das Display mit der Auflage gespendet, dass es auch nur in Tente eingesetzt wird“, erklärt Drescher. Dort leiste es vor allem am Kindergarten und an der Schule einen guten Dienst.

Denn die Tempodisplays funktionieren. Das zeigt die Auswertung des Tiefbauamtes. „Die Geräte speichern die Werte der Radarmessung“, erklärt Drescher. Jeweils zwei Werte pro Fahrzeug werden registriert: In Eipringhausen misst die Radaranlage die Geschwindigkeit zum ersten Mal kurz nach der Kurve. Wenig später wird ein zweiter Wert gemessen und gespeichert. „Über rund 100 Meter verfolgen wir so die Geschwindigkeit der Fahrzeuge“, sagt Drescher. Das Ergebnis: In den allermeisten Fällen gehen Fahrer auf die Bremse, wenn die Tafel rot leuchtet und der grimmige Smiley erscheint. Das sei Psychologie, sagt Drescher. Bei vielen werde durch das rote Licht das schlechte Gewissen geweckt – bis auf wenige Ausnahmen, die mit den Geräten ihren Tacho eichen würden. „Der lachende Smiley belohnt den Fahrer“, erklärt Drescher. Auch der Belohnungseffekt funktioniere. Die Rückmeldung der Anwohner sei sehr positive: Viele würden während der Messzeiten wahrnehmen, dass sich der Verkehr verlangsame.

Und wie nachhaltig ist der Effekt? „Wir erhoffen uns, dass auch nach dem Abbau der Tempodisplays die Geschwindigkeit eingehalten wird“, sagt Drescher. Manchmal würden die Tafeln genügen, um Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit zu erinnern und die Verkehrsabschnitte künftig sensibilisierter zu passieren. Deswegen sei es wichtig, dass die Tafeln auch regelmäßig zurückkehren.