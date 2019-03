Medieval Fantasy Convention: Schloss Burg sagt alle drei Fantasy-Events für 2019 in Solingen ab

Schloss Burg sagt alle drei Fantasy-Events für 2019 in Solingen ab

Solingen Paukenschlag für die Fantasy-Szene: Weder die Medieval Fantasy Convention, noch das Mittelerde-Special oder die Game of Thrones-Veranstaltung werden dieses Jahr in Solingen stattfinden. Es gibt wohl Differenzen zwischen dem Veranstalter und dem Schlossbauverein.

Wie der Schlossbauverein für Schloss Burg am Montag mitgeteilt hat, werden in diesem Jahr alle drei Fantasy-Events ausfallen. Dazu zählen das für Anfang Mai vorgesehene Mittelerde-Special, die Medieval Fantasy Convention im August sowie die Veranstaltung zu Game of Thrones, die im Oktober steigen sollte.