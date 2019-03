Wermelskirchen: Brexit-Diskussionsrunde im Haus Eifgen am Sonntag

Brexit-Diskussionsrunde im Haus Eifgen am Sonntag

Der Brexit hält Europa in Atem, auch in Wermelskirchen wird er thematisiert. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP. Foto: AFP/NIKLAS HALLE'N

Wermelskirchen Einlass ist um 10.30 Uhr, der Vormittag endet mit einem Lunch. Dazu gibt es Pale Ale, Guinness und Pies.

Der Brexit hält derzeit Europa in Atem. Niemand weiß genau, was in den nächsten Wochen passieren wird. „Harter Brexit“, „Weicher Brexit“ oder ein neues Referendum – alles scheint möglich. Und es betrifft nicht nur Großbritannien, sondern ganz Europa.